براونينغ تتخلى عن أشهر مسدساتها

قررت شركة "براونينغ" الشهيرة إيقاف إنتاج مسدسها "Hi-Power"، بعد أن أصبح أسطورة في عالم السلاح، واستخدمه أكثر من 50 جيشا حول العالم.

وبعد مرور عقود على إنتاج أول نموذج من هذا المسدس، حيث بيع منه أكثر من مليون قطعة حول العالم، قررت شركة "براونينغ" التخلي عن إنتاجه بشكله الكلاسيكي، وإصدار نسخ أخف وزنا وأكثر تماشيا مع المتطلبات العصرية.

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ووفقا للمعلومات فقد قررت الشركة إنتاج نسخ مختلفة ومعدلة عن هذا المسدس، لكن بقبضات مصنوعة من مواد بلاستيكية متينة وخفيفة الوزن، حتى أن تلك المواد ستدخل في تصنيع مخازن الطلقات وبعض الأجزاء الأخرى لـ "Hi-Power" الجديد، لتكون مسدسات سهلة الحمل والاستعمال للعسكريين والقوات الخاصة.

ومنذ أن تصميم "Browning Hi-Power"، عام 1923، ليكون معتمدا في الجيش الفرنسي، أصبح هذا المسدس ذو شهرة كبيرة في العالم، وتهافتت عدة دول لاقتنائه لجيوشها وقواتها الأمنية، حتى أصبح في إحدى الفترات مسدسا يستعمل في أكثر من 50 جيشا حول العالم، ومنتشرا عند قوات الأمن والشرطة في أكثر من 93 دولة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر