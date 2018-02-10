روسيا تنجح باختبار محركات البلازما

اختبرت روسيا بنجاح محركات البلازما من نوع "SPD-140" المستخدمة في الأقمار الاصطناعية.

وصرح مدير مركز ريشيتنيوف لنظم معلومات الأقمار الاصطناعية، نيقولاي تيستويدوف، لوكالة نوفوستي، من معرض سنغافورة للطيران 2018، بأن الاختبارات العملية انتهت بنجاح قبل شهر ونصف، وتضمنت تجارب أرضية وجوية تم اختبارها في القمر الاصطناعي الأوروبي.

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وأضاف تيستويدوف أن صاروخ مركز ريشيتنيوف سيزود مستقبلا بمحركات إضافية ذات قوة دفع أكبر تسمح بإيصال القمر خلال وقت أقصر إلى مداره، وسيتم ذلك في المشاريع المقبلة التي تتطلب استخدام حمولة كبيرة، حيث ستستخدم محركات "SPD-140" بدلا من 100-SPD، وهي بقوة دفع أكبر بـ 7-8 مرات.

يذكر أن محركات البلازما تستخدم التيارات والجهود الكهربية التي يتم إنشاؤها داخليا في البلازما المتعادلة كهربائيا لتسريع أيوناتها.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما