علماء روس يبحثون عن الحياة في جليد القطب الجنوبي

من المقرر أن تنقل البعثة الروسية لبحيرة فوستوك في القطب الجنوبي عينات جليدية جديدة إلى بطرسبورغ، في نهاية أبريل القادم، لدراستها في معهد الفيزياء النووية.

وصرح سيرغي بولات رئيس مختبر علم الأحياء الفلكية في معهد الفيزياء النووية في مدينة بطرسبورغ لوكالة الأنباء الروسية تاس، بأن علماء المعهد يخططون للعثور على أشكال مجهولة من الحياة الميكروبية بدراسة جليد بحيرة فوستوك.

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وكان العلماء الروس قد بدؤوا أبحاثهم في مختبرات مدينة غرينوبل الفرنسية لدراسة الحوض المائي للقارة القطبية الجنوبية التي تعد نموذجا أرضيا لمحيطات أقمار كوكب المشتري وزحل، بفحص عينات من مياه بحيرة فوستوك، حيث عزلوا جينوم الحمض النووي لأحياء ميكروبية يعثر عليها للمرة الأولى.

وسيحدد العلماء، في نهاية أبريل، الأشكال المجهولة للحياة الميكروبية الموجودة في بحيرة فوستوك بعد وصول العينات الجديدة من البحيرة إلى مدينة بطرسبورغ.

المصدر: تاس

خالد ظليطو