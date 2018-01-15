غيوم تطوق قطب المشتري!

تلقت محطة "جونو" الفضائية الأتوماتيكية صور الغيوم التي تطوق القطب الجنوبي لكوكب المشتري.

ويشير موقع وكالة ناسا إلى أن الصورة التقطت، في ديسمبر الماضي، أثناء الاقتراب العاشر لمسبار جونو من كوكب المشتري، وكان المسبار قد اقترب لمسافة تبعد حوالي 13 ألف كيلومتر من قمم غيوم الكوكب.

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ويقترب هذا المسبار من كوكب المشتري مرة كل 53 يوما، وكان قد اقترب في أكتوبر 2016 لمسافة 10000 كيلومتر من الغلاف الجوي للكوكب، وتلقى جزءا جديدا من المعلومات حول بنيته الداخلية والأضواء القطبية الغامضة له.

يذكر أن مسبار جونو الفضائي أطلق من قاعدة كيب كانافيرال، في أغسطس عام 2011، وقد وصل إلى مداره المستقر حول المشتري بعد خمس سنوات، لدراسة تركيب هذا الكوكب وحقل الجاذبية والحقل المغناطيسي في المنطقة القطبية له، ولتسجيل بيانات تفسر تكوين كوكب المشتري ونسبة المياه الموجودة داخل الغلاف الجوي

كما يدرس جونو الرياح القوية لهذا الكوكب والتي تصل سرعتها إلى 600 كيلومتر في الساعة. وسمي المسبار بـ "جونو" تيمنا بزوجة الإله جوبيتر (المشتري) جونو التي كانت الوحيدة القادرة على مشاهدته خلف الغيوم التي كان يستتر بها عن أنظار الآخرين، وفق أساطير الرومان والإغريق.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو