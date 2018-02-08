شبه جزيرة القرم "تزحف" نحو البر الروسي

كشفت عمليات الرصد الجيولوجي لشبه جزيرة القرم أنها تتحرك باتجاه روسيا بمقدار ثلاثة سنتيمترات سنويا.

وقال نائب مدير "مرصد الفيزياء الفلكية في القرم"، الدكتور ألكسندر فولفاتش، في مؤتمر صحافي بمدينة سيمفروبل: "لدينا الإمكانية لتحديد المواقع التي تتحرك، ما يسمح لنا برصد ما يجري في منطقة النشاط التكتوني. القرم تتحرك باتجاه روسيا بسرعة أكبر من 32 ميلليمترا في السنة، وهذا ما تم قياسه وتوثيقه".

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وأضاف فولفاتش أن "نظام القياس المستخدم يسمح بالتنبؤ بنشاط الصفائح التكتونية خلال الفترة القريبة المقبلة".

وكان أستاذ معهد العلوم الفلكية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر إيباتوف، أعلن، في أكتوبر 2016، أن شبه جزيرة القرم تتحرك باتجاه البر الروسي بسرعة 2.9 سنتيمتر سنويا.

المصدر: نوفوستي

كامل توما