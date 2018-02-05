من هم الأكثر عرضة لهجوم الكلاب؟

أعد علماء من جامعة ليفربول البريطانية دراسة تكشف الأشخاص الأكثر عرضة لهجوم الكلاب.

وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة وثيقة بين خطر مهاجمة الكلاب للشخص وبين شعوره بالخوف، وميله إلى العصبية والقلق وحتى الاكتئاب.

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ونشر العلماء نتائج دراستهم الاستقصائية في مجلة علم الأوبئة والصحة الاجتماعية، حيث شملت 694 شخصا من مقاطعة شيشاير في شمال غرب المملكة المتحدة.

واتضح من إجابات المشاركين أن 25% منهم تعرضوا لعضة كلب، وأن معدل حدوث ذلك في المجتمع بلغ 18.7 لكل 1000 شخص سنويا. وتتفق هذه الأرقام مع نتائج الدراسات الاستقصائية التي جرت في الولايات المتحدة.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن 44% من المشاركين نجوا من هجوم الكلاب في طفولتهم، بينما تعرض الذين يقتنون كلبا في البيت للعض 3.3 مرة أكثر من الآخرين، كما أن الذكور أكثر عرضة لهجوم الكلاب من الإناث بـ 1.8 مرة.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما