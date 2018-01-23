مأساة مؤلمة.. كلبان مسعوران يمزّقان طفلة رضيعة!

مزّق كلبان مسعوران طفلة تبلغ من العمر 14 شهرا، تركها والداها مع شقيقها البالغ 5 أعوام، وذهبا إلى العمل، في ولاية تشاتيسغار الهندية.

ونقلت الطفلة إلى المستشفى بعد المأساة الأليمة فورا، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياتها، حسبما أفادت صحيفة Mirror البريطانية.

وتظهر الطفلة المسكينة في مقطع الفيديو، وهي تحبو في الشارع قبل ثوان من تمزيق الكلبين لها.

وأفادت الشرطة بأن السكان المحليين الذين عاينوا المأساة، حيدوا الكلبين بعيدا عن الطفلة، لكن ذلك لم يحل دون وفاتها متأثرة بإصابات خطيرة جدا.

المصدر: life.ru