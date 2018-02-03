آلية جديدة لتزويد الطائرات بالوقود جوا

ذكرت صحيفة "إزفستيا" أن طائرات النقل المحدثة إيل -78-2 (إيل 78 م د – 90 أ ستزود بنظام تحكم آلي لضخ الوقود جوا لطائرة أخرى، وأن التحكم سيتم عبر شاشة طاقم القيادة.

وذكرت الصحيفة أن "النظام الجديد لتزويد الوقود جوا، قد اجتاز جميع مراحل الاختبار على الأرض، أن اختباره في الجو، سوف يتم على طائرة نقل الوقود "ايل-78-2" الحديثة التي نفذت طلعتها الأولى يوم 25 يناير الماضي.

وتقول الصحيفة إن الآلية الجديدة تتحكم بتنفيذ عدة عمليات في آن واحد، بما يشمل وضعية الطائرتين، الناقلة للوقود والمتزودة، أثناء عماية الاقتراب والالتحام بين خرطومي الطائرتين، وكذلك سرعة واتجاه الرياح وغير ذلك من المعلومات المرتبطة بالأحوال الجوية والطقس.

واعتمادا على هذه المعلومات يتم إنشاء نموذج 3D- الذي يتحكم بعملية الاقتراب والالتحام، وستكون هذه العملية مرئية بالكامل على الشاشة في قمر القيادة.

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كما إشارت الصحيفة إلى أنه في حال الأخذ بهذا النظام الجديد، سيجري تسهيل إعادة تزويد الطائرات بالوقود في ظروف الطيران، اعتمادا على المعلومات التي جمعها الكمبيوتر ومقارنتها في حينها، وتقديم الخيار الأكثر ملائمة للطيارين، بما يضمن سلامة تنفيذ هذه العملية في الجو.

المصدر:إزفيستيا

ناصر قويدر