التنقيب عن الذهب بمساعدة البكتيريا

كشف علماء الأحياء المجهرية عن قدرة أحد أنواع البكتيريا على امتصاص بعض المعادن الثقيلة من دون التأثر بها.

إقرأ المزيد

واكتشف علماء من جامعة مارتن لوثر في هاله-فيتينبرغ الألمانية والجامعة التقنية في ميونخ وجامعة أديلايد الأسترالية قدرة بكتيريا " С. metallidurans "، التي تعيش في التراب، على امتصاص وإعادة تدوير جزيئات المعادن في التربة باستخدام إنزيمات خاصة، وطرح سمومها عند الضرورة.

وتستطيع هذه البكتيريا تجميع جزيئات النحاس والذهب داخل هياكلها الخلوية. ويقاس حجم هذه المعادن داخل البكتيريا بـ "النانومتر مكعب" لصغره.

ويتابع علماء الأحياء دراسة هذه الظاهرة للاستفادة منها لاحقا في تطوير آليّة جديدة، تستخدم الذهب لتلبية الاحتياجات التقنية العلمية المستقبلية.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو