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وزير الخارجية البريطاني سويسري الأصل!

العلوم والتكنولوجيا

وزير الخارجية البريطاني سويسري الأصل!
AFP NMB Basel
وزير الخارجية البريطاني سويسري الأصل!
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كشفت نتائج اختبار الحمض النووي لمومياء امرأة سويسرية، عثر عليها محنطة في بازل بسويسرا، عن علاقة غير متوقعة تربطها بوزير الخارجية البريطاني.

ويقول العلماء إن المومياء التي عثر عليها في كنيسة "Barfusser"، تعود للجدة السابعة لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

ودلت مظاهر المومياء على أنها تعود لامرأة ثرية، حيث ترتدي ملابس فاخرة، وقد توفيت عام 1787، بسبب إصابتها بمرض الزهري، فيما عثر على جثتها العام 1975 خلال أعمال تجديد للكنيسة.

وكشف اختبار الحمض النووي أن الجثة المحنطة تعود لـ "آنا كاثرينا بيشوف"، والتي ولدت في عام 1719، وكانت عائلة بيتشوف من العائلات بالغة الثراء.

وكانت الجثة مليئة بالزئبق، الذي كان علاجا موحدا لمرض الزهري في الفترة ما بين القرنين الـ 15 والـ 19.

وتمت مقارنة الحمض النووي للمومياء مع أحفاد الأسرة من الأحياء للحصول على نتائج حاسمة.

ويعتقد بأن آنا كاثرينا كانت متزوجة من كاهن، وأنها عاشت معظم حياتها في ستراسبورغ، وفقا لما ذكره تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومن المرجح أنها أصيبت بمرض الزهري أثناء عنايتها بالمصابين بالأمراض المنقولة جنسيا. وعقب وفاة زوجها، عادت إلى بازل، وخضعت للعلاج في محاولة للشفاء من المرض الذي أصابها، إلا أن تلك المحاولة لم تنجح، فيما يعتقد بعض العلماء أن سبب وفاتها قد يكون التسمم بالزئبق.

وتشير الدلائل إلى أن آنا كاثرينا أنجبت سبعة أطفال، لم يعش منهم سوى اثنين. وتزوجت ابنتها التي تدعي آنا أيضا، من "كريستيان هوبيرت بارون بفيفل فون كريجلستين".

وبعد 5 أجيال، تزوجت "ماري لويز فون بفيفل" بـ "ستانلي فريد ويليامز"، ثم تزوجت ابنتهما "إيفون" بـ "عثمان ويلفريد جونسون كمال"، واللذين أنجبا ولدا هو ستانلي جونسون، والد بوريس.

وكتب وزير الخارجية بوريس جونسون تغريدة أعرب من خلالها عن سعادته بأنه سليل المومياء السويسرية.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني

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