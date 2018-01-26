وزير الخارجية البريطاني سويسري الأصل!

كشفت نتائج اختبار الحمض النووي لمومياء امرأة سويسرية، عثر عليها محنطة في بازل بسويسرا، عن علاقة غير متوقعة تربطها بوزير الخارجية البريطاني.

ويقول العلماء إن المومياء التي عثر عليها في كنيسة "Barfusser"، تعود للجدة السابعة لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

ودلت مظاهر المومياء على أنها تعود لامرأة ثرية، حيث ترتدي ملابس فاخرة، وقد توفيت عام 1787، بسبب إصابتها بمرض الزهري، فيما عثر على جثتها العام 1975 خلال أعمال تجديد للكنيسة.

Mummified body in Switzerland is Boris Johnson relative - The woman's body was uncovered in Basel in 1975 during renovation works to the city's Barüsser Church. She was Anna Catharina Bischoff, a distant grandmother of the Foreign Secretary. https://t.co/Jl02jpDu9t — Daytime News (@DaytimeNews) January 25, 2018

وكشف اختبار الحمض النووي أن الجثة المحنطة تعود لـ "آنا كاثرينا بيشوف"، والتي ولدت في عام 1719، وكانت عائلة بيتشوف من العائلات بالغة الثراء.

Her name is Anna Catharina Bischoff. She was a noblewoman who probably caught syphilis from helping the poor. Not her fault her descendant is a nitwit. - Mummified Swiss woman is related to ... Boris Johnson https://t.co/2urzi2z68X — Dolores of Course (@doloresm) January 25, 2018

Artist’s impression gives an idea of how researchers think of mummified Basel woman, Anna Catharina Bischoff might have looked https://t.co/TnJvgzcLWnpic.twitter.com/9uxB6gBnd2 — AJBPOST.COM (@AJB_POST) January 25, 2018

وكانت الجثة مليئة بالزئبق، الذي كان علاجا موحدا لمرض الزهري في الفترة ما بين القرنين الـ 15 والـ 19.

وتمت مقارنة الحمض النووي للمومياء مع أحفاد الأسرة من الأحياء للحصول على نتائج حاسمة.

ويعتقد بأن آنا كاثرينا كانت متزوجة من كاهن، وأنها عاشت معظم حياتها في ستراسبورغ، وفقا لما ذكره تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومن المرجح أنها أصيبت بمرض الزهري أثناء عنايتها بالمصابين بالأمراض المنقولة جنسيا. وعقب وفاة زوجها، عادت إلى بازل، وخضعت للعلاج في محاولة للشفاء من المرض الذي أصابها، إلا أن تلك المحاولة لم تنجح، فيما يعتقد بعض العلماء أن سبب وفاتها قد يكون التسمم بالزئبق.

وتشير الدلائل إلى أن آنا كاثرينا أنجبت سبعة أطفال، لم يعش منهم سوى اثنين. وتزوجت ابنتها التي تدعي آنا أيضا، من "كريستيان هوبيرت بارون بفيفل فون كريجلستين".

وبعد 5 أجيال، تزوجت "ماري لويز فون بفيفل" بـ "ستانلي فريد ويليامز"، ثم تزوجت ابنتهما "إيفون" بـ "عثمان ويلفريد جونسون كمال"، واللذين أنجبا ولدا هو ستانلي جونسون، والد بوريس.

وكتب وزير الخارجية بوريس جونسون تغريدة أعرب من خلالها عن سعادته بأنه سليل المومياء السويسرية.

Very excited to hear about my late great grand 'mummy' - a pioneer in sexual health care. Very proud https://t.co/9EKLPlzfk8 — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 25, 2018

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني