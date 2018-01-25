خوارزمية جديدة لهزيمة مسببات الأمراض

اخترع علماء من روسيا وأمريكا خوارزمية تختزل الوقت في البحث عن مضادات حيوية جديدة.

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وتوصل علماء من مركز أبحاث خوارزميات التكنولوجيا الحيوية في بطرسبورغ وزملاؤهم الأمريكيون من جامعة كارنيغي ميلون، إلى خوارزمية " VarQuest " التي تسرع عملية إيجاد المضادات الحيوية المختلفة.

وقال أليكسي غوريفيتش أحد المشاركين في هذا الاختراع: "يشعر جميع الخبراء في العالم بالقلق من تطور أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحالية، لذلك فإن البشرية بحاجة إلى المزيد من العقاقير الجديدة للوقاية من الأمراض".

ويؤكد الخبراء على أن الخوارزمية الحسابية الجديدة ستساهم في إيجاد مضادات حيوية بسرعة (من خلال تركيبات كيميائية بيولوجية نشطة)، تواكب تطور البكتيريا.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو