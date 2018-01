الروبوتات خطر حقيقي على وظائف النساء!

يبدو أن وظائف النساء ستكون أكثر عرضة للخطر مع سيطرة الذكاء الاصطناعي على حياتنا اليومية، وفقا لتقرير جديد قُدم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وكشف تقرير "Toward a Reskilling Revolution: A Future of Jobs for All" عن أن الذكاء الاصطناعي بدأ بفرض سيطرته على وظائفنا بالفعل، وستكون النساء أول الخاسرين في هذه "اللعبة".

وتناول التقرير ألف نوع من الوظائف، تشمل 96% من العمالة في الولايات المتحدة. ووجد أن النساء يشكلن 57% من المعرضين لفقدان الوظائف. وبحلول عام 2026، ستكون 1.4 مليون وظيفة معرضة للخطر في الولايات المتحدة، نتيجة سيطرة التكنولوجيا.

وذكر التقرير "أن التطور الحاصل مثير للقلق، خاصة في الوقت الذي تتسع فيه الفجوة بين الجنسين في مكان العمل".

وبإمكان 95% من العمال المعرضين للخطر إيجاد وظائف أعلى أجرا مع إعادة تدريبهم وتعليمهم بشكل مناسب بحسب التقرير. وفي هذه الحالة، تأتي النساء في القمة، حيث يتوقع أن تزداد أجور 74% منهن، في حين أن 53% فقط من الرجال سيحظون بالفرصة نفسها.

ويوصي التقرير بأن يقوم العمال المعرضين لخطر الاستبدال بالروبوتات، بتطوير مهاراتهم، كما يجب على أرباب العمل إعادة توظيف القوى العاملة.

المصدر: RT

ديمة حنا