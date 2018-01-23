التجارب على الفيروسات تهدد بقاء البشرية

أثارت نتائج أبحاث العلماء الكنديين الذين أعادوا بناء فيروس الجدري، مخاوف الباحثين الألمان.

وحذر علماء من معهد روبرت كوخ في برلين من خطر الفيروسات المعدلة جينيا على البشرية، إذ خلصوا إلى أن العلماء قادرون على إنتاج "سوبر فيروس" يشكل خطرا على حياة الناس.

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يذكر أن التجارب على إحياء الفيروسات التي أودت بحياة الملايين من البشر في العصور الوسطى، ستؤدي إلى نتائج كارثية لو تم استئنافها في عصرنا الحالي، لأن جسم الإنسان المعاصر قد لا يصمد أمام الأمراض الفيروسية المستحدثة.

ولن تساعد مضادات الفيروسات الموجودة حاليا في علاج الوباء في حال تفشيه، لأن أبحاث الثمانينيات التي درست تكوين الفيروس آنذاك لن تنفع بسبب الطفرات الجينية التي طرأت عليه. وستصبح الأدوية والعقاقير المخزنة في مراكز مكافحة الأمراض دون جدوى. وسيبدأ العلماء بالبحث عن علاج لـ "السوبر فيروس" من الصفر.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو