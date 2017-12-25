روسيا.. اكتشاف 4 فيروسات خبيثة!

اكتشف علماء روس من جامعة الشرق الأقصى الفدرالية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في مقاطعة بريموريه (الشرق الأقصى) أربعة فيروسات نباتية جديدة.

وأكد ميخائيل شيلكانوف، رئيس مختبر علم البيئة للكائنات الدقيقة بكلية الطب الحيوي، أن الفيروسات المكتشفة الجديدية تنتمي لنوع "Nepovirus".

وعثر على الفيروسات أثناء التدقيق الذري في المجموعة الفيروسية لشرق آسيا، الموجودة في مركز التنوع البيولوجي للعلوم في جامعة الشرق الأقصى الفدرالية.

إقرأ المزيد

وقال شيلكانوف: "يعد العثور على فيروسات جديدة، حدثا هامة في الأوساط العلمية. وتدمر هذه الفيروسات (Nepovirus) مختلف أنواع النباتات، وهي متأقلمة مع أنماط الحياة المختلفة، ومن خلال دراستنا لها نستطيع أن نفهم بشكل أفضل نشاط هذه الفيروسات الحيوانية، وأن نساهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وتضرب هذه الفيروسات محاصيل الكثير من المزروعات، وقد استطعنا فرز 14 فيروسا يضرب محاصيل البطاطا في إقليم بريموريه. وكلما ازدادت معرفتنا لهذه الفيروسات التي تسبب الآفات لمواسم البطاطا والبندورة والباذنجان والمحاصيل الأخرى، يمكننا التعامل معها لإنقاذ هذه المحاصيل".

وأضاف العالم الروسي قائلا: "تكمن مهمة العلماء في البحث لإيجاد سبل للحد من أنشطة فيروسات (Nepovirus) الخبيثة (التي لا يوجد لقاح لها) وتطوير بذور محسنة خالية من الفيروسات وتطوير التكنولوجيا البيولوجية وتدريب المزيد من الأخصائيين الشباب".

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو