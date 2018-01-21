العلماء يكشفون سر اندثار الحضارة الأمريكية القديمة

اكتشف علماء من معهد ماكس بلانك في ألمانيا السبب الذي أدى إلى اندثار إمبراطورية الآزتك في أمريكا الوسطى.

ونشرت صحيفة " Daily Mail " أن الباحثين يرجعون السبب في زوال حضارة الآزتك إلى وباء السلمونيلا الذي انتقل إلى القارة الأمريكية من الأوروبيين الذين جلبوه معهم.

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وأدى هذا المرض حسب الخبراء إلى موت من 7 إلى 17 مليون من سكان أمريكا الوسطى الأصليين، الذين لم تكن لديهم مناعة ضد البكتيريا.

واكتشف العلماء آثار مرض السلمونيلا بعد فحصهم لعينة من لب الأسنان لعشرة من الهياكل العظمية التابعة للآزتك.

وكانت آثار السلمونيلا التي عثروا عليها لا تشبه بأي حال الآثار التي وجدت في الهياكل العظمية لسكان الآزتك المدفونين قبل وصول الأوروبيين إلى هذه القارة "الجديدة".

وتؤدي العدوى بهذه البكتيريا إلى حمى شديدة وجفاف في الجسم وتعطل في عمل الجهاز الهضمي.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو