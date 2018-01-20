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الاحتباس الحراري.. خرافة أم حقيقة؟

العلوم والتكنولوجيا

الاحتباس الحراري.. خرافة أم حقيقة؟
ZUMAPRESS.com-Velar Grant
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صرح علماء المناخ البريطانيون بوجود أخطاء كبيرة في تقارير المناخ الأخيرة، والتي تحدثت عن كوارث الاحتباس الحراري.

وأعلن باحثون من جامعة إكزتر في بريطانية أن السيناريوهات المروعة لكوارث ستحل بالكرة الأرضية بسبب الاحتباس الحراري ما هي إلا "أساطير" كاذبة لا أساس لها من الصحة.

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وهذا ما أكده أيضا علماء المناخ أكثر من مرة عندما نفوا تطور الاحتباس الحراري بالسرعات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، بسبب أخطاء في بيانات المناخ في السنوات الأخيرة.

وأشار الأخصائيون في المركز الدولي للمناخ "بريستلي" في جامعة ليدز البريطانية، إلى أن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة لم يحسب بشكل صحيح، وسيتغير المناخ العالمي في غضون السنوات القليلة المقبلة وفقا لـاتفاقية باريس للمناخ، بارتفاع لدرجات الحرارة، لن يتجاوز 2.2 درجة مئوية.

وتوصل العلماء إلى نتيجة تنفي المخاطر الكارثية التي روج لها في السنوات الأخيرة عن الفيضانات والزلازل وثوران البراكين المنتظر في العقود القادمة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

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