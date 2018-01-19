درون تنقذ شابين من الموت غرقا (فيديو)

نجح اختبار تكنولوجيا طائرات الدرون الجديدة في أستراليا في إنقاذ شخصين قبالة سواحل ولاية نيو ساوث ويلز.

وتُظهر لقطات طائرة الدرون مشهد "نظرة الطيور" من المحيط، قبل إطلاق أداة عوم صفراء اللون، والتي تتضخم عندما تضرب الماء.

وتم رصد الشابين على بعد حوالي 700 متر من الشاطئ في Lennox Head، حيث كانا يغرقان، ولكنهما تمكنا من التقاط جهاز العوم والسباحة إلى الشاطئ.

وقال جاي شيريدان، المشرف على المنقذين: "لقد تمكنت من إطلاق الدرون وإيصالها إلى الموقع المطلوب، من أجل إسقاط أداة التعويم في غضون دقيقة أو دقيقتين".

وأكد مسؤول حكومي أن عملية الإنقاذ استغرقت 70 ثانية فقط، مقارنة بمتوسط 6 دقائق يحتاجها المنقذ للوصول إلى الضحايا.

ويذكر أن طائرة الدرون تعود لشركة Little Ripper Life Saver، التي تعمل حاليا على تطوير ودمج أجهزة الإنقاذ في الآلات خفيفة الوزن، التي يمكن تركيبها بسهولة وإطلاقها من طائرات الدرون.

وتقول حكومة نيو ساوث ويلز، إن عملية الإنقاذ هذه كانت الأولى من نوعها. كما أوضح نائب رئيس الوزراء، جون باريلارو، قائلا: "لم تُستخدم طائرات الدرون المزودة بجهاز التعويم لإنقاذ السباحين من قبل".

وتُستخدم طائرات الدرون على نحو متزايد للمساعدة في الاستجابة للكوارث الطبيعية، وتقديم الاختبارات والإمدادات الطبية.

المصدر: ذي فيرج

ديمة حنا