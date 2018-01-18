الجيش السوري يكشف عن صاروخ موجه فائق الدقة

كشف الجيش السوري لأول مرة عن امتلاكه صاروخ "ريفليكس 9 إم 119" الموجه فائق الدقة.

واستخدم الجيش السوري الصاروخ لأول مرة، في يوليو الماضي، حيث تم إطلاقه عبر ماسورة من عيار 125 ملم لدبابة "تي-72 بي 3".

ويمكن إطلاق الصاروخ من دبابات: "تي-90"، "تي-90 آ"، "تي-72 بي 3" روسية الصنع.

ويتميز صاروخ "ريفليكس" بقدرته على تدمير الأهداف على مدى يتراوح بين 100 متر و1000 متر. ويتم توجيهه بواسطة الليزر. أما رأسه القتالي الأجوف فبوسعه اختراق الدروع بسماكة 800 ملم.

ويبلغ طول الصاروخ 695 ملم، ووزنه 16.5 كلغ. ويحلق بسرعة 800 متر في الثانية.

Syrian military capabilities

يذكر أن الجيش الروسي يزود حاليا بنموذجين مطوّرين من صاروخ "ريفليكس"، وهما: "إنفار" و"إنفار إم". ويتميز هذان النموذجان بالذيل المزدوج وقدرة أكبر على اختراق الدروع.

وقام المهندسون الروس بتصنيع نماذج من هذا الصاروخ تزود برؤوس قتالية حرارية شديدة الانفجار، وكذلك رؤوس متشظية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف