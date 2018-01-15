الجيش الأمريكي يزود الزوارق ذاتية القيادة بالصواريخ

يدرس الخبراء في البحرية الأمريكية إمكانية تطوير قدرات قتالية للزوارق ذاتية القيادة.

ونشر موقع المعهد العسكري البحري التابع لسلاح البحرية الأمريكية معلومات تفيد بأن شركة "Textron" وقعت مع قيادة البحرية الأمريكية تزويد زوارق "CUSV" ذاتية القيادة بمختلف أنواع الأسلحة.

ويعد زورق "CUSV" في حقيقة الأمر بنية مفتوحة، ويمكن استخدامه لأي غرض وتزويده بأي تجهيزات ومعدات.

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ومن جدير بالذكر أن الكثير من الدول تصنع وتختبر الزوارق ذاتية القيادة، مزودة بمختلف أنواع الأسلحة.

أما زوارق "CUSV" التي اشترتها البحرية الأمريكية، فكانت تستخدم أساسا في المنطقة الساحلية بغية إزالة حقول الألغام.

والآن، قررت القيادة البحرية تغيير الغاية من تلك الزوارق واعتزمت تزويدها بأسلحة مختلفة، مثل المدافع ذات العيار الصغير والأسلحة الخفيفة والرشاشات والصواريخ من طراز "AGM-114L" و"Longbow" و"Hellfire"، ناهيك عن نظام تحديد الأهداف.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف