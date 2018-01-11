مشاهد تحبس الأنفاس لعاصفة تضرب سفينة في عرض البحر

تداولت عدة مواقع وصفحات إنترنت شريط فيديو سجله أحد ركاب سفينة سياحية تعرضت لعاصفة قوية في عرض البحر.

وتبعا لموقع Mashable فإن "الفيديو التقطه أحد ركاب سفينة Norwegian Breakaway السياحية الكبيرة عندما كانت تبحر برحلة متجهة من نيويورك إلى جزر البهاما حيث انطلقت، يوم الـ 27 من ديسمبر الفائت، في رحلة لعدة أيام، وفي طريق العودة تعرضت لعاصفة قوية تسببت بحالة ذعر كبيرة لدى الطاقم والركاب".

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ويظهر في الفيديو كيف تسببت الأمواج العاتية بتمايل السفينة بقوة، وكيف أدت الرياح المصحوبة بالهواء البارد إلى اكتساء أجزاء من السفينة بالجليد.

ولحسن الحظ، أكدت المصادر الأمريكية أن السفينة عادت إلى نيويورك في الخامس من يناير الجاري دون أي أضرار جسيمة.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر