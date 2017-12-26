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هذا ليس مقطعا من فيلم رعب.. هذه سخالين اليوم!

أخبار روسيا

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خرجت سيدة متقاعدة على شرفة المنزل في جزيرة سخالين بالشرق الأقصى الروسي، لتدخن سيجارة، وفجأة هبت عاصفة ثلجية قوية لتلقي بها على تلة من الثلوج القريبة من المبنى.

الثلج طمر الجزيرة والريح جرفت سيدة من الشرفة

ووقع الحادث اليوم الثلاثاء في مدينة شختيرسك في ساخالين، ويقال إن العجوز البالغة من العمر 70 عاما كانت محظوظة فعلا لأنها وقعت على تلة من الثلوج الطرية. ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث بسبب تراكم الثلوج، ولذلك تم نقل المصابة بواسطة بلدوزر إلى المستشفى.

وتعاني جزيرة ساخالين منذ يومين من إعصار قوي جدا جلب عواصف ثلجية مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 40 مترا في الثانية الواحدة. وتم إغلاق كافة المنافذ البحرية وبات المطار في مدينة يوجنو ساخالينسك يعمل وفقا لما تسمح به الأحوال الجوية. وتسببت العواصف بانقطاع الكهرباء عن عشرات المراكز السكنية وتحطيم الأشجار واقتلاع أغطية أسطح الكثير من البيوت.

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المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين

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