أوكرانيا تستأنف إنتاج منظومة صواريخ "أرض-أرض" شبه نووية

قررت القيادة العسكرية الأوكرانية استئناف العمل على تصميم منظومة "سبسان" لصواريخ "أرض –أرض" التي من شأنها أن تحل مكان منظومات الصواريخ سوفيتية الصنع مثل "توتشكا" وغيرها.

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وقال وزير الدفاع الأوكراني الأسبق أناتولي غريتسينكو: "ننوي تزويد الصواريخ الجديدة برؤوس قتالية تعادل قوتها المدمرة قوة الرؤوس النووية. لكن استخدامها لا يؤدي إلى التلويث الإشعاعي للأرض".

ويفترض أن يبلغ مدى إطلاق صاروخ "سبسان" 480 كيلومترا.

يذكر أن مكتب "يوجني" الأوكراني للتصاميم تكفل، عام 2006، بتصميم منظومة "سبسان" للصواريخ التكتيكية. وكان من المفترض أن تدخل المنظومة الخدمة في الجيش الأوكراني عام 2012. لكن نقص الأموال منع مكتب التصاميم من إنجاز المشروع. أما وزارة الدفاع الأوكرانية فتخلت عام 2013 عن تحقيقه.

المصدر: زاشيتيم روسيا

يفغيني دياكونوف