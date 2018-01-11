وزير الدفاع الروسي: استخدمنا منظومة "إسكندر" في ضرب مواقع الإرهابيين بسوريا

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية استخدمت منظومة "إسكندر" للصواريخ التكتيكية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا.

وتخصص منظومة "إسكندر" للصواريخ التكتيكية لتدمير أهداف معادية، منها منظومات للدفاع الجوي ومنظومات مضادة للصواريخ، إضافة إلى منشآت تقع في قطاع تغطيتها.

وعرضت منظومة "إسكندر" للمرة الأولي أثناء فعاليات معرض "ماكس-1999" الدولي للطيران والفضاء، فيما بدأ إنتاجها التسلسلي في 2006.

وتستخدم منظومة "إسكندر" صاروخ شبه باليستي عالي المناورة، فيما تستخدم أيضا صاروخ "إر-500" المجنح فائق الدقة.

ويمكن تزويد صاروخ برأسين عادي ونووي تبلغ قوته 50 كيلو طن.

ويبلغ المدى المجدي لصواريخ هذه المنظومة 500 كيلومتر، فيما يمكن التحكم بها حتى بلوغ هدفها، وهذا ما يجعل اعتراضها بوسائل الدفاع الجوي أمرا صعبا للغاية.

ويتسلح الجيش الروسي بـ70 منظومة "إسكندر".

المصدر: tvzvezda.ru

ألكسندر توميلين