روسيا توقع اتفاقية مع الهند بمليار $ (فيديو)

توقع شركة "Hindustan Aeronautics Limited" وشركة "مروحيات روسيا" الروسية، في الربع الأول من العام الجاري، اتفاقية شروط عمل مؤسسة مشتركة تم تأسيسها في أكتوبر عام 2016.

وبموجب تلك الشروط سيسلم الجانب الروسي إلى الهند 200 مروحية من طراز "كا-226 تي"، سيتم تجميع 60 منها في روسيا و140 في الهند. وتقدر كلفة الصفقة بمليار دولار.

وعلاوة على ذلك، تعتزم روسيا المشاركة في مناقصة تزويد الهند بـ 111 مروحية بحرية من طراز "كا-226 تي".

وقال أندريه باغينسكي مدير عام شركة "مروحيات روسيا" إن شركته كانت قد صممت نموذجا بحريا لمروحية "كا-226 تي".

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يذكر أن مروحية "كا-226 تي" الخفيفة متعددة المهام تُنتج في شركة "كامرتاو" الروسية للطائرات. وتتميز المروحية بتصميم عمودي لمروحتيها (مروحة فوق الأخرى)، وأجهزة القيادة والملاحة الحديثة وقدرة فائقة على المناورة في الجبال وفوق المدينة. أما أبعادها الصغيرة فتسمح لها بالهبوط في المطارات الصغيرة.

يبلغ ارتفاع المروحية 4.185 متر، طولها 8.1 متر، قطر المروحة 13 مترا، سرعتها 210 كيلومترات في الساعة، وزنها عند الإقلاع 3800 كيلوغرام، مدى الطيران 520 كيلومترا.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف