علماء روس يدرسون تغيير طبيعة البلاستيك

اكتشف العلماء الروس آلية تأثير هيكلية جزيئات البوليبروبيلين وتقنية معالجتها على قوة المنتجات البلاستيكية.

وجاء في الدراسة التي نشرت في مجلة "بوليمر" أن الاكتشاف الذي توصل إليه علماء الكيمياء والفيزياء الروس من معهد المواد البوليمرية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سوف يجعل من المنتجات البلاستيكية مثل الأكياس والحاويات أرخص وأكثر متانة.

ووفقا للخبير مكسيم شيربين أحد مؤلفي الدراسة فقد اتضح ذلك من خلال إجراء تغيير محدد في الهيكلية الأولية لجزيئات البوليبروبيلين في إطار عملية توليفها، مما يتيح إمكانية تحديد خصاص شبكتها وخصائص المادة البلاستيكية المطلوبة. و"نعمل الآن على تحقيق ذلك عبر استخدام مادة بوليمر أقل شهرة وهي مادة البوليتيلين".

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وكما هو معروف في يومنا هذا، فإن مادتي البوليتين والبوليبروبيلين هما الأكثر شيوعا على وجه الأرض من حيث الاستخدام في هذا المجال من الإنتاج الصناعي. ويرجع ذلك إلى الخصائص الميكانيكية والفيزيائية التي تمكنها من التغير بمرونة عبر تغيير الظروف التي تتم فيها عملية التخمير والتصنيع من هذه المواد الخام.

وعلى الرغم من حقيقة أن خصائص هذه البوليمرات مدروسة جيدا، إلا أن العلماء يجهلون كيفية تأثير هيكل الجزيئات على الخصائص الميكانيكية، حيث أنجز الخبراء الروس الخطوة الأولى نحو حل هذه المسألة، من خلال الكشف عن بعض الصلات بين بنية الجزيئات التي يتم تجميعها من ألياف البوليبروبيلين والخصائص الفيزيائية للمادة النهائية.

المصدر:ريا نوفوستي

ناصر قويدر