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روسيا تبني حاملات للمروحيات

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تبني حاملات للمروحيات
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حاملة المروحيات الروسية
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تنطلق عملية بناء حاملات المروحيات الروسية، في عام 2020، في مصنع "سيفيرنايا ويرف" للسفن.

أفاد بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية  قائلا إن أول حاملة للمروحيات ستبدأ خدمتها في البحرية الروسية بحلول عام 2024. أما تصميم السفن فيتوقع أن يبدأ العام الجاري.

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حاملة المروحيات الروسية

وأضاف المصدر أن حوضا خاصا بطول 250 مترا وارتفاع 75 مترا سيتم إنشاؤه خصيصا لبناء حاملة المروحيات الروسية الواعدة.

وقال المصدر أن المرحلة الأولى ستشهد تجميع حاملتي المروحيات اللتين ستزودان بمحركات توربينية غازية. وفيما يتعلق بأسلحة حاملات المروحيات فقال المصدر إن سلاحها الرئيسي هو مروحيات الاستطلاع والقتال من طراز "كا-52 كا" ومروحيات مكافحة السفن من طراز "كا-27".

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مروحية "كا-52"

يذكر أن المصنع نفسه ستبنى فيه مدمرة نووية واعدة من مشروع "ليدير" تبلغ إزاحتها 15 ألف طن.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف

 

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