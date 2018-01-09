حزام مبتكر يحمي كبار السن من مخاطر السقوط

ابتكر الباحثون حزاما مزودا بوسائد هوائية تتضخم عند الاستشعار بسقوط مرتديها، ما يقلل فرص كسر الوركين لدى كبار السن.

وقال المصممون إن الحزام البالغ سعره 790 دولارا، يتضخم فوق الوركين لاستيعاب تأثير السقوط، حيث تستغرق عملية انتفاخ الوسائد الهوائية 80 ميللي ثانية فقط.

وتزعم الشركة أن الجهاز المبتكر يمتص 90% من تأثير السقوط، وعلى عكس معظم معدات حماية الفخذ، فإنه يتوقع سقوط مرتديه.

Helite

وتتخصص شركة Helite ومقرها Dijon، في تصميم الوسائد الهوائية المستخدمة أثناء ركوب الخيل وفي الطائرات الخفيفة. ومن المقرر كشف النقاب عن الحزام الجديد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس.

Helite

وعلى الرغم من أن التقنية الحديثة ما تزال جديدة لإجراء تجربة سريرية، تقول الشركة إنها أفضل بنحو 9 مرات في امتصاص قوة تأثير السقوط، مقارنة بمعدات الحماية التقليدية.

ويزن الجهاز الجديد حوالي 1 كلغ، حيث يتم وضعه فوق الوركين، وسيكون متاحا للطلب قبل شهر مارس المقبل في جميع أنحاء أوروبا، وخلال شهر سبتمبر في الولايات المتحدة.

وكشفت الأبحاث التي أجريت في العام الماضي، أن المسنين المعرضين للكسور في منطقة الورك، يواجهون خطر الموت بمعدل 3 أضعاف خلال السنة التالية للكسر. كما أشارت الأبحاث إلى أن الرجال والنساء الذين يعانون من كسور الورك، معرضون لخطر الموت حتى بعد 8 سنوات من الإصابة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا