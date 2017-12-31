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روسيا تنتج أول نموذج من قاذفة الجيل الخامس الاستراتيجية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنتج أول نموذج من قاذفة الجيل الخامس الاستراتيجية
www.ato.ru
قاذفة استراتيجية من الجيل الجديد
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تعمل روسيا على تصنيع نموذج تجريبي من الطائرة الاستراتيجية من الجيل الجديد.

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أعلنت ذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن  فيكتور بونداريف القائد السابق لسلاح الجو ورئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد البرلمان الروسي، الذي قال إن العمل على تصنيع أول نموذج تجريبي للطائرة جار على قدم وساق.

وأوضح بونداريف قائلا إن "أعمال التصميم اللازمة لتصنيع الطائرة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ من الجيل الجديد توشك أن تختتم، ثم سيبدأ العمل على إنتاج نموذجها التجريبي".

يذكر أن القاذفة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ من الجيل الجديد من شأنها أن تحل مكان قاذفات "تو-22 إم 3"، "تو-95 إم إس"، "تو-160". ويتوقع أن تدخل القاذفة الجديدة الخدمة في القوات الجوية والفضائية الروسية بحلول عام 2025.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف

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