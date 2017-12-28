روسيا تطور سفنا ذاتية القيادة

أعلن أليكسي راحمانوف، رئيس الشركة الموحدة لبناء السفن، أن السفن المسيرة ستجوب بحار وأنهار روسيا في المستقبل القريب.

وقال راحمانوف في حديث أدلى به لقناة "روسيا-24" التلفزيونية الروسية: "سنشهد إبحار ورسوّ سفننا المسيرة بشكل ذاتي قريبا، أي بعد مرور 5–7 أعوام تقريبا".

إقرأ المزيد

وأعاد راحمانوف إلى الأذهان أن كاسحة الجليد الروسية الواعدة "إيليا موروميتس" بدأت، يوم 26 ديسمبر الجاري، خدمتها في الأسطول الشمالي الروسي. وتتوفر في تلك السفينة أجهزة تقوم بأداء وظيفة الربان، شأنها شأن الطيار الآلي في الطائرات.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق بأن روسيا بصدد تصنيع طائرات ومروحيات بحرية من دون طيار، سترابط على متن السفن الحربية والتي سيبلغ مدى عملها 100 كيلومتر. وبمقدورها الاستطلاع وتحديد إحداثيات الأهداف ورسم خرائط المناطق والبحث عن أطقم السفن والطائرات المستغيثة.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف