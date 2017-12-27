كاميرا خارقة تكشف التمويه

اخترع العلماء كاميرا متعددة الأطياف تساعد على الكشف عن أكثر أشكال التخفي تعقيدا.

وصممت شركتا " SME Silios Technologies " و" Safran "، بدعم من إدارة التسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، كاميرا متعددة الأطياف فريدة من نوعها وقادرة على كشف العدو حتى في أعقد حالات التمويه.

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وتغطي كاميرا ( 2SID ) كامل الموجات الكهرومغناطيسية تقريبا بما في ذلك التي لا تراها العين البشرية، وتنقل الصور المجمّعة إلى شاشة الكاميرا التي تستطيع التقاط الصور من خلال تسعة نطاقات طيفية، وتكشف عن العدو حتى لو استخدم أحدث أساليب التمويه التقنية الدقيقة.

كما ستحصل القوات الفرنسية بالإضافة إلى هذا الجهاز المتطور، على كاميرات فائقة الحساسية تميز الأهداف بدقة حتى في أحلك الحالات الجوية ظلمة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو