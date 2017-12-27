روسيا.. ابتكار أصغر توربين بخاري في العالم

ابتكر مهندسو معهد الأورال للطاقة التابع لجامعة الأورال الفدرالية بالتعاون مع ممثلي قطاع الصناعات في المنطقة توربينا بخاريا هو الأصغر في العالم.

ويبلغ قطر التوربين "بي تي إم-30" نصف متر وقدرته 30 كيلوواط، ويعمل من دون زيت، ما يساعد في اعتبار خطر احتراقه يعادل الصفر، ويخفض انعدام وجود علبة السرع مستوى الضوضاء كثيرا.

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كما يقول مدير معهد الطاقة التابع للجامعة، سيرغي سارابولوف: "سيحل هذا التوربين في المستقبل مكان التوربينات الأجنبية المستخدمة حاليا في الصناعة، وسيقلل من التأثير السلبي على البيئة".

كما أشار إلى أن هذا الابتكار يسمح بتوليد الطاقة الكهربائية ليس فقط في المؤسسات الصناعية بل وفي المساكن. وأضاف قائلا: " نحتاج لتدفئة مبنى مساحته 300 متر مربع إلى 15-20 كيلوواط من الطاقة الكهربائية، أي أن هذا التوربين يفي بالغرض تماما".

كما يمكن الاستفادة من هذا الاختراع في الصناعات الكيميائية والدوائية وغيرها.

المصدر: فيستي.رو

كامل توما