الجيش الروسي يتزود بـ "درون نفاث"

طلبت وزارة الدفاع الروسية من مكتب "قازان" للتصاميم العسكرية تصميم وتصنيع طائرة سريعة من دون طيار تعمل بمحركات نفاثة.

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وقال مصدر في قطاع الصناعات الحربية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن الطائرة الجديدة ستزود بمحرك نفاث يضمن بلوغ سرعة تزيد ضعفا على أقل تقدير عن سرعة تحليق الطائرات المروحية من دون طيار.

وأضاف المصدر أن وزن الطائرة الواعدة سيبلغ 4-5 أطنان. وسيكون بوسعها بلوغ سرعة حتى 950 كيلومترا في الساعة.

يذكر أن مكتب"قازان" الروسي للتصاميم العسكرية يعمل حاليا أيضا على تصميم طائرة ثقيلة من دون طيار تسمى بـ "الطائر".

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف