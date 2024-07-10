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    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 15:10 GMT

    مصر تعلن اكتشافا دوائيا هاما من نبات مصري

    أعلن القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث في مصر حسين درويش عن نجاح فريق بحثي مصري من المركز في الوصول إلى اكتشاف دوائي هام.

    مصر تعلن اكتشافا دوائيا هاما من نبات مصري

    وأوضح أن الاكتشاف برئاسة الدكتورة فايزة محمد حمودة أستاذة كيمياء النباتات الطبية بالمركز وقد نجح الباحثون في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري Milk Thistle للمرة الأولى، وهو منتج ليس له بديل في السوق المصري.

    وأشار إلى أن هذا المنتج يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، وذلك من خلال مُبادرة تعميق التصنيع المحلي التي تعُد إحدى مُبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بين الأكاديمية الجهة الممولة والمركز القومي للبحوث الجهة المُنفذة، وشركة أتوس فارما إحدى شركات مجموعة سيكم القابضة، والتي تقوم بالإنتاج والتسويق، وذلك في إطار سياسة الدولة لإحلال المنتج المصري بدل المُستورد.

    وأضاف القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن هيئة الدواء المصرية أصدرت شهادة مُطابقة لخام السيليمارين كمنتج مصري وذلك خلال شهر يونيو الماضي، لافتا إلى أن نبات شوك الجمل Silybum marianum L، يعد أحد أهم النباتات العالمية، وهو المصدر الأساسي لخام السيليمارين الدوائي Silymarin الذي يدخل في تصنيع أكثر من 360 مستحضرا دوائيا ومكملا غذائيا على مستوى العالم وما يقرب من 40 مستحضرا صيدليًا في السوق المصري، للعلاج والوقاية من أمراض الكبد.

    وأشار حسين درويش إلى أن الاستهلاك السنوي في السوق المصري من خام السيليمارين الدوائي يصل إلى 120 - 150 طنا سنويا تستورد بالكامل من الخارج بالعملة الأجنبية وتكلف الدولة ملايين الدولارات.

    المصدر: القاهرة 24

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