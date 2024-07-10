وفي مقابلة مع مجلة "الدفاع الوطني" الروسية قال المدير العام للمؤسسة، سيرغي بوغاتيكوف:"تعمل مؤسستنا على مشروع لتطوير صاروخ مجنح جديد، أطلقنا عليه اسم (المنتج 720)، سنستفيد خلال عملية تطويره من أفضل الحلول التقنية التي اكتسبناها في مجال تطوير الصواريخ المجنحة البعيدة المدى، وسنستخدم أحدث التقنيات".

وأضاف:"منتجاتنا أثبتت أنها توافق الخصائص التقنية المعلنة عنها، وجميع الصواريخ المجنحة التي طورناها أظهرت أنها تتمتع بدقة عالية أثناء استعمالها في العملية العسكرية الخاصة، حتى عندما حاول العدو التصدي لها بأنظمة الدفاع الجوي ومنظومات التشويش والحرب الإلكترونية".

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وأشار بوغاتيكوف إلى أن "صاروخ KH-69 المجنح الذي استخدمته روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة أظهر كفاءة ممتازة في تدمير الأهداف المعادية، وهو الصاروخ المجنح الوحيد في العالم من بين الصواريخ المجنحة البعيدة المدى، الذي يمكن وضعه في الحجرات الداخلية للطائرات المقاتلة التي تعمل على الخطوط الأمامية للجبهات".

وتعتبر مؤسسة "رادوغا" للتصاميم العسكرية من أهم المؤسسات الروسية في مجال تطوير الصواريخ المجنحة، وساهمت في تطوير العديد من أنواع الصواريخ عالية الدقة.

المصدر: وكالات روسية