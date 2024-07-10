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    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 08:34 GMT

    مقاتلات Su-30SM الروسية تحصل على محركات جديدة

    أعلنت شركة "سوخوي" الروسية أنها تعمل على تطوير طائرات Su-30SM، ستجهزها بمحركات جديدة.

    مقاتلات Su-30SM الروسية تحصل على محركات جديدة
    Sputnik

    وحول الموضوع قال كبير المصممين في برنامج تطوير طائرات Su-30 في الشركة، أوليغ بانكوف:"تعمل شركتنا على مشروع لتصنيع طائرات Su-30SM، ستكون مجهزة بمحركات جديدة، هذه الطائرات ستحصل على إمكانيات أفضل للإقلاع، ونصف قطر دورانها في الهواء سيكون أصغر، وعمر خدمة محركها سيكون أطول أيضا، وسيبدأ الإنتاج التسلسلي لهذه الطائرات عام 2025".

    وأضاف:"اختبرنا أول مقاتلة مجهزة بهذه المحركات في مصنع إيركوتسك للطائرات، مثل هذه المحركات يتم استخدامها مع مقاتلات Su-57".

    ولم يشر بانكوف إلى نوع المحرك الجديد الذي سيركب على طائرات Su-30SM الجديدة، لكن من المرجح أن يكون محرك AL-41F1 الذي يعتبر نسخة مطورة عن محرك AL-31F النفاث.

    وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن محركات AL-41F1 الجديدة لديها عمر خدمة أطول بأربع مرات مقارنة بمحركات AL-31F، كما أنها تولد عزم دفع أكبر، ووزنها أخف، واستهلاك الوقود فيها أقل أيضا.

    المصدر: sdelanounas.ru

     

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