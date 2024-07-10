وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن نظام الحماية الجديد الذي تطوره روسيا يدعى باريير (الحاجز)، ويعتمد على المناطيد لمكافحة الدرونات وحماية المناطق المدنية والبنى التحتية من خطر هجماتها".

وأشار الموقع إلى أن المطورين الروس يخططون لاصطياد الدرونات المعادية من خلال رفع عدد من المناطيد في الهواء، ستكون بينها شباك غير مرئية لمشغلي الدرونات وأجهزة الرادار، ونتيجة لذلك سيتم إيقاع الطائرات المسيرة في مصيدة هوائية.

وكانت بولينا آلبيك، رئيسة المؤسسة الروسية المطورة للمنظومة المذكورة قد أشارت لوكالة "نوفستي" الروسية سابقا إلى أن المنظومة تم تطويرها وجاهزة للاختبارات، وكل منطاد فيها قادر على رفع حمولة تصل إلى 30 كغ.

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وتبعا لآلبيك فإن المنظومة تعمل على النحو التالي:عندما يتم اكتشاف طائرة مسيّرة تقترب من منشأة أو موقع ما، يتم رفع مناطيد في الهواء مجهزة بشباك، ويتم التقاط الطائرة المسيرة لتنفصل الشباك بعدها عن المناطيد وتسقط مع الطائرة إلى الأرض، وبعدها يتم نصب شباك جديدة بين المناطيد لتحضيرها للمهمة التالية.

المصدر: وكالات روسية