روسيا.. اختبار منطاد موجه لا يحتاج إلى سارية ربط

أعلن دميتري ديكتيريوف مدير مختبر الشباب بمعهد الفيزياء الحرارية، فرع كراسنويارسك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن اختبارات المنطاد الموجه جرت في المرفأ وفي الشارع.

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ويشير إلى أن المنطاد الموجه يعمل بالدفع الدوري ويمكنه الإقلاع والهبوط من دون الحاجة إلى سارية ربط. كما أن لديه قدرة عالية على المناورة.

ويقول: "بمساعدة الخبراء من جامعة موسكو التقنية (جامعة باومان التقنية) ومرفأ في مدينة كيرجاتش، تمكّنا من تثبيت محركات دورية الدفع على أحد النماذج الأولية للمنطاد- تركيب مروحتين على المنطاد وإظهار إمكانيات المناورة فيه".

ووفقا له، يتضمن تصميم المنطاد تثبيت 4 أجهزة دفع مدمجة (أجهزة تسيير)، 2 منها يتكون من 4 مكونات، و2 يحتويان على مراوح تسييرية للحركة إلى الأمام.

ويشير إلى أن هذا المنطاد يتميز بقدرته العالية على المناورة ثلاثية الأبعاد، أي الإقلاع العمودي، والهبوط العمودي، والدوران في مكانه، ويمكن أن يعتمد الدوران على تركيب، ومواقع تثبيت أجهزة الدفع - حول الجزء الأمامي أم الجزء الخلفي، بالإضافة إلى تعويض اضطرابات الرياح الجانبية، والرسو دون الحاجة إلى سارية ربط، والتعويض الديناميكي لوزن الحمولة.

ووفقا له، تخلّى المصممون في نموذج هذا المنطاد عن المجموعة الذيلية (الزعنفة الرأسية والجناحين الصغيرين) لأنها تتأثر بالرياح الجانبية.

المصدر: تاس