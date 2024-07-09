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    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 10:40 GMT

    الهند تكشف عن دبابتها الجديدة (فيديو)

    ذكرت صحيفة Military Watch Magazine أن الهند كشفت عن دبابتها الجديدة محلية الصنع التي ستستخدمها مع دبابات T-72 و T-90 في مناطقها الجبلية الشمالية.

    الهند تكشف عن دبابتها الجديدة (فيديو)
    youtube/NEWS9 Live

    وبحسب صحيفة India Today فإن دبابة Zorawar الهندية الجديدة تزن 25 طنا، وسيتم اختبارها خلال عامين فقط، ويمكن لهذه الدبابة تسلّق المرتفعات الحادة والعمل في الجبال والمناطق الوعرة وعبور الأنهار والمسطحات المائية الأخرى، وتم تجهزيها بمدفع من عيار 105 ملم.

    وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وزارة الدفاع الهندية تقدمت بطلب للحصول على 59 دبابة Zorawar، ومن المفترض أن يتم طلب 200 دبابة أخرى، ومن المتوقع أن تدخل هذه الدبابات الخدمة لصالح الجيش الهندي عام 2027.

    ونوهت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن افتقار الهند للخبرة في تطوير الدبابات قد يثير تساؤلات حول فعالية الدبابة الجديدة، وخصوصا أن دبابة Arjun الهندية السابقة صنفت على أنها غير موفقة، لذا من المحتمل أن تكون الهند قد حصلت على دعم فني من روسيا في مشروع تطوير دباباتها الجديدة.

    المصدر: روسيسكايا غازيتا

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