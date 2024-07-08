ونشرت وزارة الدفاع الروسية معلومات تفيد بأن إحدى منظومات "S-350" وخلال العملية العسكرية الخاصة، تمكنت من صد هجوم صاروخي واسع النطاق، استخدمت فيه القوات المعادية صواريخ دقيقة، ونفذت المنظومة 16 عملية إطلاق، وتمكن كل صاروخ من إصابة هدفه.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة "S-350" تختلف عن جميع المنظومات المضادة للأهداف الجوية، الروسية منها والأجنبية، فكل منظومة منها يمكنها إطلاق 16 صاروخا، الواحد تلو الآخر.

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وتضم منظومة "S-350" عربات رادارية وعربات مجهزة بـ 16 صاروخا، جميعها في حالة الاستعداد القتالي الدائم، ويمكن لصواريخ هذه المنظومة تدمير الأهداف الباليستية على مسافات تصل إلى 60 كم، وعلى ارتفاعات تبلغ 30 كم، كما يمكن لهذه الصواريخ التعامل مع الأهداف الجوية الأخرى، مثل الطائرات والمروحيات والمسيرات، والقضاء عليها على مسافة تصل إلى 120 كم، وعلى ارتفاعات تصل إلى 25 كم.

وبإمكان هذه المنظومات أيضا تدمير الأهداف الجوية التي تتحرك بسرعات تصل إلى 2000 م/ثانية، ويمكن نشر المنظومة وجعلها في وضعية الاستعداد القتالي في غضون 5 دقائق فقط.

المصدر: روسيسكايا غازيتا