مباشر

الطلبات الأخيرة

    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى
    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 11:35 GMT

    منظومات "S-350" الصاروخية تثبت جدارتها خلال العملية العسكرية الخاصة

    ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن منظومات "S-350" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي أثبتت جدارتها في التصدي للصواريخ الغربية خلال العملية العسكرية الخاصة.

    منظومات
    RAMIL SITDIKOV / Sputnik

    ونشرت وزارة الدفاع الروسية معلومات تفيد بأن إحدى منظومات "S-350" وخلال العملية العسكرية الخاصة، تمكنت من صد هجوم صاروخي واسع النطاق، استخدمت فيه القوات المعادية صواريخ دقيقة، ونفذت المنظومة 16 عملية إطلاق، وتمكن كل صاروخ من إصابة هدفه.

    وأشارت الوزارة إلى أن منظومة "S-350" تختلف عن جميع المنظومات المضادة للأهداف الجوية، الروسية منها والأجنبية، فكل منظومة منها يمكنها إطلاق 16 صاروخا، الواحد تلو الآخر.

    وتضم منظومة "S-350" عربات رادارية وعربات مجهزة بـ 16 صاروخا، جميعها في حالة الاستعداد القتالي الدائم، ويمكن لصواريخ هذه المنظومة تدمير الأهداف الباليستية على مسافات تصل إلى 60 كم، وعلى ارتفاعات تبلغ 30 كم، كما يمكن لهذه الصواريخ التعامل مع الأهداف الجوية الأخرى، مثل الطائرات والمروحيات والمسيرات، والقضاء عليها على مسافة تصل إلى 120 كم، وعلى ارتفاعات تصل إلى 25 كم.

    وبإمكان هذه المنظومات أيضا تدمير الأهداف الجوية التي تتحرك بسرعات تصل إلى 2000 م/ثانية، ويمكن نشر المنظومة وجعلها في وضعية الاستعداد القتالي في غضون 5 دقائق فقط.

    المصدر: روسيسكايا غازيتا

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات الصواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)