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    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 11:40 GMT

    روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة

    أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء الروس أجروا مؤخرا اختبارات على غواصة صاروخية جديدة من نوع "لادا".

    روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة
    irina motina / Sputnik

    وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"أجريت مؤخرا تجارب على غواصة Velikiye Luki الروسية الجديدة من نوع لادا، والتي تم تطويرها في أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية في إطار المشروع الحكومي 677. رافق الغواصة أثناء الاختبارات سفن حربية وسفينة الإنقاذ SS-750 التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي".

    وأضاف البيان:"خلال الاختبارات تمكنت الغواصة من الغوص إلى عمق 180م، وقام طاقمها والمختصون بالتحقق من عمل جميع الأنظمة والمعدات الموجودة فيها، ووضعوا خوارزميات لعملها في الأعماق وخوارزميات تسمح لها بالطفو بطرق مختلفة. بعد أن أنهت الغواصة اختبارات الغوص صعدت إلى سطح الماء وأجريت عليها اختبارت للحركة على سطح الماء، واستمر إجراء التجارب البحرية عليها وفقا للخطط الموضوعة".

    وVelikiye Luki هي ثالث غواصة من نوع "لادا" تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 677 لصالح الجيش الروسي، وبدأ العمل على تصنيعها عام 2006، وأنزلت إلى المياه أول مرة في ديسمبر 2022.

    تنمي غواصات "لادا" الروسية إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعتمد على محركات تعمل بالديزل والكهرباء، ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، يمكن لهذه الغواصات الغوص لعمق 300 م، والعمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة.

    المصدر: سلاح روسيا

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