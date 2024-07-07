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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 20:45 GMT

    روسيا تطور قوارب مسيّرة جديدة متعددة الاستخدامات

    ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء الروس يعملون على تطوير قوارب مسيّرة جديدة متعددة الاستخدامات.

    روسيا تطور قوارب مسيّرة جديدة متعددة الاستخدامات
    Legion-Media

    وحول الموضوع قال رئيس مكتب "سبيكتر" الروسي للتصاميم التقنية، أندريه براتينيكوف:"تعاون خبراء مكتبنا مع خبراء من مفرزة Fortuna للهندسة البحرية، وتمكنوا من تطوير قوارب Kasatka المسيّرة الجديدة المتعددة الاستخدامات، سنبدأ باختبار هذه القوارب في يوليو الجاري".

    وأضاف:"سيتم اختبار القوارب مع حمولات تصل أوزانها إلى 10 كيلوغرامات، وسيساعدنا في هذه الاختبارات خبراء من شركة Askon الروسية التي ساهمت في وضع التصاميم العامة لهذ القوارب".

    وأشار براتينيكوف إلى أن قوارب Kasatka يمكنها الحركة بسرعة 35 عقدة، ونطاق تشغيلها يصل إلى 15 كم، ويمكن استعمالها لتلبية احتياجات وزارة الطوارئ الروسية، وفي عمليات الاستطلاع المائي وعمليات الإنقاذ، حيث يمكنها إيصال عوامات النجاة إلى العالقين في المياه.

    المصدر: روسيسكايا غازيتا

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