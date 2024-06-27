البطريرك كيريل: الأيقونات تمرض في المتاحف المعقمة لذلك يجب إعادتها إلى الكنائس (فيديو)

بحسب بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل فإن مهمة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي إعادة الأيقونات من المتاحف إلى الكنائس.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن قداسته قوله: "في المعبد لا تتلف الأيقونات أبدا. وبشكل عام، كل ما رسمه أندريه روبليف، رسمه في جو غير معقم على الإطلاق. والناس البسطاء تعاملوا مع الأيقونات على مدار مئات السنين ولم يحدث شيء، وكانت الأبواب مفتوحة والرياح شديدة، والصقيع والبرد وسعال الناس، وما زالت الأيقونات على قيد الحياة".

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وأضاف قائلا:" لكن عندما تدخل الأيقونات البيئة الاصطناعية للمتاحف، تبدأ تعاني الألم"، ويرى البطريرك أن مهمة الكنيسة هي أن تكون الأيقونات في مكان لا تمرض فيه، حيث تجعل قوتها الروحية الهائلة الناس أفضل".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار الأربعاء 26 يونيو، دير "سرغيوس والثالوث " في منطقة موسكو ليكرّم أيقونة "الثالوث الأقدس" لأندريه روبليف في كاتدرائية الثالوث.

يذكر أن أيقونة "الثالوث الأقدس" لأندريه روبليوف عادت إلى دير "سيرغيوس والثالوث " بعد ترميمها وذلك بعد مرور نحو 100 عام لحفظها في متحف "تريتياكوف" للفنون التشكيلية في موسكو. وقد اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو 2023، قرارا بإعادة الأيقونة من متحف "تريتياكوف" إلى دير "سيرغيوس والثالوث".

المصدر: نوفوستي