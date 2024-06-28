سلاح البحرية الأمريكي يختبر مسيّرة غواصة من طراز "مانتا راي"

لاحظ مستخدمو خرائط غوغل الذين يدرسون الصور الفضائية للأرض والتي ترسلها الأقمار الصناعية، جسما بحريا غريبا في قاعدة بحرية أمريكية في كاليفورنيا.

يشبه الجسم مسيّرة بحرية جديدة تم الإعلان عنها سابقا كغواصة "مانتا راي" المسيّرة.

وقالت صحيفة Hurriet التركية أن المسيّرة الجديدة التابعة لسلاح البحر الأمريكي لا تزال قيد التطوير وتم تسجيلها في قاعدة "بورت هوينيم" البحرية الأمريكية.

إقرأ المزيد

وتقوم فكرة المسيّرة البحرية الجديدة على محاكاة أسماك الراي اللساع المعروفة أيضا باسم أشعة مانتا. لذلك أطلق على المسيّرة اسم "مانتا راي" (Manta Ray). ويشبه شكل المسيرة شكل هذا الكائن البحري. وتماما مثل هذا الكائن يمكن لـ"مانتا راي" تثبيت نفسه في قاع البحر، وإجراء المراقبة بالسونار لفترة طويلة.

يذكر أن "مانتا راي" هو مركب كبير وأكبر بعدة مرات من حجم سفن الصيد. ومع ذلك، حسب البنتاغون، فإنه لن يكون عمليا على السطح، لأن المهمة الرئيسية للمسيرة البحرية هي الغوص في البحر والوصول إلى قعره وتشغيل عدد كبير من أجهزة الاستشعار والدخول في نوع من السبات، ويمكنها أن تبقى في هذه الحالة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا