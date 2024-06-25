الجيش الأمريكي يختبر في أوكرانيا أحدث مدافعه

أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أحدث مدفع هوتزر لها، عيار 105 ملم، من طراز Hawkeye (عين الصقر).

أفاد بذلك المراسل العسكري الروسي ألكسندر سوكولوف نقلا عن تصريحات أدلى بها رئيس شركة AM General الأمريكية المصنعة للمدافع مارك إيفانس الذي أعلن أن نموذجا تجريبيا لمدفع الهوتزر تم تسليمه لكييف في أبريل الماضي، وخضع خلال أسبوعين لاختبارات قتالية.

ومن مميزات "عين الصقر" المردود الخفيف وسرعة الرمي العالية، حيث يصل مدى عمله إلى 12 كم، ويمكن أن يدور في 360 درجة.

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وقد وضع المدفع على منصة مكشوفة لرباعية الدفع Humvee، ما يضمن قابلية عالية للمناورة، وتتراوح زاوية التوجيه العمودي بين -5 درجات و+75 درجة، طاقمها 3 أفراد، سرعة الرمي 10-12 طلقة في الدقيقة.

يصل الوزن القتالي لـ"عين الصقر" الموضوع على منصة Humvee نحو 4.4 طن، طوله 5م، عرضه 2.4 م، ارتفاعه 2.3 م.

ويمكن نقل المدفع بواسطة طائرة النقل المتوسطة المدى C-130 Hercules.

وتتميز منصة Humvee التي ينصب عليها المدفع بقابلية جيدة للحركة. وتبلغ سرعتها القصوى 100 كلم/ساعة، ويمكن أن تسير إلى مسافة 400 كم، وتجتاز موانع عمودية بارتفاع حتى 0.3 م والخنادق بعرض 0.5 م والموانع المائية بعمق حتى 76 سم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا