كشف معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري في بطرسبورغ عن برج "بيريجوك" المدرع مع المدافع والصواريخ، والذي تم تقديمه كأحد مكونات الدفاع الساحلي.

ويخصص البرج المدرع لتدمير مختلف الأنواع من وسائل الإنزال البحري والزوارق العسكرية بما فيه الزوارق المسيرة السريعة. وقد تم تجربته على تدمير الزوارق المسيرة الانتحارية في عرض البحر. ونفذ البرج المدرع الساحلي بنجاح المهمة الموكلة إليه، وذلك باستخدام الصواريخ الموجهة "كورنيت" التي يمكن أن تطلق إلى مسافة حتى 10 كم.

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وإضافة إلى الصواريخ المضادة للدبابات، تم تزويد البرج بمدفع عيار 30 ملم من طراز "2 آ 42" وقاذف القنابل الأوتوماتيكي ورشاش عيار 7.62 ملم.

يذكر أن برج "بيريجوك" أظهر فاعليته في العملية العسكرية الخاصة وأثار اهتماما من قبل جيوش البلدان الصديقة. وعلى سبيل المثال فإن الجزائريين يضعونه على عربة "بي إم بي -1" المطورة ودبابة "تي – 62".

المصدر: روسيسكايا غازيتا