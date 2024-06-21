العلماء الصينيون يبتكرون "آلية انتحارية" لتدمير الخلايا السرطانية ذاتيا

ابتكر علماء جامعة هونغ كونغ الصينية عقارا لعلاج سرطان البلعوم الأنفي، يدفع خلايا السرطان إلى تدمير نفسها ذاتيا.

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ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن سرطان البلعوم الأنفي وفقا للعلماءـ هو نوع من السرطان يرتبط ارتباطا وثيقا بعدوى فيروس إبشتاين بار (EBV).

وجاء في بيان المكتب: "درس علماء كلية الطب بجامعة هونغ كونغ الصينية إمكانات فيروس إبشتاين بار كهدف علاجي ونجحوا في ابتكار عقار أساسه mRNA (الحمض النووي الريبوزي المرسال (Messenger RNA)‏ يستهدف الخلايا السرطانية في البلعوم الأنفي التي تحمل الفيروس".

ويذكر أن علماء الجامعة، بالتعاون مع مختبر جاكسون في الولايات المتحدة، ابتكروا هذا العقار ، الذي أطلقوا عليه اسم "آلية انتحارية" لتدمير الخلايا السرطانية في البلعوم الأنفي.

ووفقا للجامعة أظهر اختبار العقار على الفئران "نتائج واعدة" مشيرة إلى أنه يمكن استخدامه في علاج أنواع أخرى من السرطانات المرتبطة بفيروس إبشتاين بار.

المصدر: نوفوستي