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روسيا تطور طوربيدات جديدة بمواصفات خاصة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور طوربيدات جديدة بمواصفات خاصة
alixei malgavko
صورة تعبيرية
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير جيل جديد من الطوربيدات المجهزة بأنظمة تحكم مميزة.

حول الموضوع قال فلاديمير باتروشيف المدير العام لشركة Gidropribor الروسية:"تقوم شركتنا بتطوير طوربيدات جديدة يمكن التحكم بها عن بعد من خلال الكوابل الدقيقة المصنوعة من الألياف الضوئية، استخدام مثل هذه التقنية يسرّع آلية تبادل البيانات بين الطوربيد والمشغل، ويمكن الطوربيد من التواصل مع المركبات المائية من خلال الإنترنت".

وأضاف:"البرمجيات الخوارزمية الحديثة تسمح لهذ الطوربيدات بتتبع عدة أهداف في وقت واحد وتحديد نوع الهدف من مسافة بعيدة، شركتنا قامت بتطوير معدات تحكم جديدة لهذه الطوربيدات للاستغناء عن المعدات المستوردة التي كانت تستخدم سابقا".

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وأشار باتروشيف إلى أن الطوربيدات الجديدة ستجهز أيضا بمعالجات متطورة تمكنها من التعرف على مختلف أنواع الأهداف، وستمكنها من تفعيل الوضع النشط أو إيقاف تفعيله تلقائيا بشكل أوتوماتيكي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا ستستعرض نماذج لطوربيداتها الجديدة خلال معرض "IMDS-2024" الدولي للدفاع البحري الذي سيقام في مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت بالقرب من بطرسبورغ، في الفترة ما بين 19 و23 يونيو الجاري.

المصدر: سلاح روسيا

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