ماهي المواصفات التفصيلية لمصادم الأيونات NICA الذي تفقده بوتين؟

أصبحت جمهورية الصين الشعبية أكبر شريك دولي لروسيا في إطار مشروع إنشاء مصادم NICA في المعهد الروسي للأبحاث النووية في ضواحي موسكو.

وقد استثمرت الصين 20 مليون يورو في بنائه، ويمكن أن يصل إجمالي المبلغ لاستثماراتها إلى 40 مليون يورو. أعلن ذلك مدير المعهد غريغوري تروبنيكوف خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل أمس إلى مدينة دوبنا بضواحي موسكو في جولة تفقدية لمشروع مصادم NICA .

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"وقال تروبنيكوف:" بعد أن علقت ألمانيا مشاركتها في المشروع، احتل زملاؤنا الصينيون المركز الأول بين الشركاء الأجانب من حيث مستوى الاستثمار، وقد استثمروا بالفعل حوالي 20 مليون يورو في بناء المصادم، وفي الوقت نفسه، نأمل أن يرتفع المستوى الإجمالي".

وسيقوم الفيزيائيون العاملون في المصادم بدراسة تفاعلات الجسيمات المختلفة، بدءا من البروتونات وانتهاء بنوى الذهب، وسيتم تجميع الحزم المكثفة من الجسيمات المشحونة التي تسير في مداراتها داخل مصادم NICA في اتجاهين متعاكسين بواسطة نظام من المغناطيسات في نقطة تفاعل واحدة في وسط كاشفين مثبتين على المصادم، وهما الكاشف متعدد الأغراض (MPD) وكاشف SPIN الفيزيائي (SPD ).

تتمثل المهمة الرئيسية لتثبيت MPD في تحليل اصطدامات الأيونات الثقيلة في المنطقة غير المستكشفة سابقا ذات الكثافة الباريونية العالية. بينما تتمثل مهمة SPD في دراسة البنية الدورانية للبروتون والديوترون، بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى المعتمدة على الدوران في تفاعلاتهما. ويعد تصادم الحزم في المصادم تحديا هندسيا معقدا. ويمكن تصوير حزم الجسيمات على شكل أشعة رفيعة يبلغ طولها حوالي 60 سنتيمترا وقطرها أقل من 1 ميليمتر. وتنحصر مهمة مشغلي المصادم في ضبط مواصفاته بحيث يتقاطع هذان "الشعاعان"، اللذان يطيران باتجاه بعضهما البعض بسرعات قريبة من سرعة الضوء في وسط الكاشف.

المصدر: تاس