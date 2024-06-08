"تلغرام" يعود للعمل بعد توقفه بسبب عطل كبير

عاد تطبيق المراسلات "تلغرام" إلى العمل بعد تعرضه لخلل واسع النطاق مساء السبت أثر على روسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وبدأ الإبلاغ عن مشاكل التطبيق حوالي الساعة 21:30 – 23:00 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك توقف إرسال الرسائل ولم يتم تحديث الدردشات.

وأفادت خدمة "رصد الأعطال" في روسيا مساء اليوم السبت بتوقف خدمات تطبيق المراسلات "تلغرام".

وتم الإبلاغ عن المشكلات من قبل مستخدمين من موسكو وسان بطرسبورغ، بالإضافة إلى عدد من المدن الروسية الأخرى، ووفقا لموارد مراقبة الفشل. بالإضافة إلى ذلك، لوحظت مشاكل في تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقالت الخدمة: "تشير تقارير المستخدمين إلى وجود مشاكل في الوصول إلى تطبيق تلغرام"، مشيرة إلى حدوث أعطال في موسكو وسان بطرسبورغ وإيجيفسك وليبيتسك وتاغانروغ.

واعتبارا من الساعة 21:57 بتوقيت موسكو، أشار عدد من مستخدمي البرنامج إلى توقف تطبيق الهاتف وسطح المكتب عن تحميل الرسائل الجديدة في المراسلات الشخصية والمجموعات والقنوات.

ولم تصدر أية بيانات توضيحية من شركة "تلغرام" حتى الآن.

المصدر: RT