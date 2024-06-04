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روسيا تكشف عن راجمة "التنين" الجديدة (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تكشف عن راجمة
Sputnik alexandr vilf
صورة أرشيفية
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نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر راجمة TOS-3 الجديدة الملقبة "بالتنين".

أشارت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية إلى أن الراجمة تم عرضها خلال احتفالية جرت في منطقة ساراتوف، خصصت للذكرى الخامسة والأربعين لتشكيل لواء الدفاع المتنقل الأول التابع قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي.

وخارجيا تختلف الراجمة الجديدة عن راجمات "TOS" السابقة، إذ جهّزت بمنصات أطول لإطلاق الصواريخ، الأمر الذي يجعلها قادرة على إطلاق ذخائر ذات قدرات محسّنة.

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والأمر الملفت للنظر في هذه الراجمة أيضا هو أن منصات الإطلاق فيها غطيت بشباك معدنية لحمايتها من خطر الدرونات.

وتعتبر راجمات "TOS" الروسية واحدة من أفضل راجمات الصواريخ في العالم، وتزود بذخائر متفجرة وحارقة وخارقة للتحصينات من عيار 220 ملم، يصل مدى كل منها إلى 6000 متر، وتحمل هذه الراجمات على عربات مجنزرة تمنحها القدرة على الحركة بسرعة تصل إلى 65 كلم/ساعة.

المصدر: روسسكايا غازيتا

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